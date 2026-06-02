Calciomercato Roma Alajbegovic piazza l’assist | priorità ai giallorossi

In attesa dell'apertura ufficiale del calciomercato estivo, si lavora alla ricerca di un nuovo esterno da aggiungere alla rosa. La società sta valutando diverse opzioni per completare il reparto, con un focus particolare su un giocatore che possa rafforzare la squadra. La priorità rimane quella di trovare un profilo che possa integrarsi rapidamente e rispondere alle richieste dell’allenatore. La sessione di mercato dovrebbe aprirsi a breve, con le trattative ancora in fase di valutazione.

In quel di Trigoria, in attesa dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, continua il casting per il nuovo esterno da regalare a Gasperini. Oltre ai nomi di Nusa, Greenwood e Summerville, resta forte anche quello del talento bosniaco Kerim Alajbegovic. Il classe 2007 sembrerebbe voler dare priorità ai giallorossi, ma ci sarà da tenere sotto controllo anche la folta concorrenza delle big di Serie A. Alajbegovic vuole la Roma, si attende l’arrivo di D’Amico. Il giustiziere della nostra Nazionale ha attirato le attenzioni di molti club grazie ad una buona stagione con il Salisburgo, convincendo il Bayer Leverkusen ad attivare la clausola di recompra, nonostante la quale, però, Alajbegovic resterebbe sulla lista dei possibili partenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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