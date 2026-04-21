L’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio ha confermato che il club milanese mostra interesse per il calciatore Tiago Gabriel, ma al momento non sono state avviate trattative ufficiali. La notizia giunge in un momento di mercato ancora in evoluzione, senza annunci di accordi o colloqui concreti tra le parti coinvolte. La situazione rimane monitorata, senza ulteriori sviluppi confermati.

Con l'obiettivo Champions League quasi raggiunto (mancano 7 punti in 5 gare), il Milan inizia a programmare la prossima stagione partendo dal calciomercato estivo. Oltre alla punta, il Diavolo cerca dei rinforzi anche per la difesa. Oltre al nome di Mario Gila, nelle ultime ore sta prendendo campo l'ipotesi Tiago Gabriel, difensore classe 2004 che si sta prendendo la scena al centro della retroguardia del Lecce. A confermare l'interesse del club rossonero nei confronti del difensore portoghese ci ha pensato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante l'ultima puntata del podcast 'Caffè Di Marzio': "Ci sono già top club importanti, non solo in Italia, disposti a trattare con il Lecce per prendere il difensore portoghese.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Di Marzio conferma: “Milan interessato a Tiago Gabriel, per ora nessuna trattativa avviata”

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