Calciomercato Juventus Spalletti alla ricerca di esperienza | spunta il nome Koke

Da serieagoal.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Spalletti sta cercando un centrocampista esperto e ha messo nel mirino Koke. La stagione si è chiusa con la squadra esclusa dalla Champions League, e il tecnico punta a rafforzare il reparto centrale. Koke, 31 anni, gioca attualmente in Spagna, dove è diventato un pilastro del suo club. La trattativa è ancora in fase iniziale, e non ci sono conferme ufficiali sull’interesse concreto o sull’offerta.

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La stagione appena conclusa con la delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, ha fatto suonare l’allarme rosso ai piani alti juventini e John Elkann ha deciso di non rivoluzionare l’amministrazione che dirige il club più titolato d’Italia, bensì, pensa ad una rivoluzione in rosa, seguendo i consigli dell’ex CT della nazionale italiana. L’idea Koke nasce dai numerosi incontri con l’Atletico Madrid che è alla ricerca di un accordo vantaggioso per mantenere in rosa Nico Gonzalez. Jorge Resurecion Merodio, nato a Madrid nel 1992, rappresenta un occasione visto il suo contratto in scadenza tra 12 mesi, che aiuterebbe la Juventus a trattare su cifre ragionevoli. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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