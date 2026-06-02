Calciomercato Juventus Spalletti alla ricerca di esperienza | spunta il nome Koke

Notizia in breve

Spalletti sta cercando un centrocampista esperto e ha messo nel mirino Koke. La stagione si è chiusa con la squadra esclusa dalla Champions League, e il tecnico punta a rafforzare il reparto centrale. Koke, 31 anni, gioca attualmente in Spagna, dove è diventato un pilastro del suo club. La trattativa è ancora in fase iniziale, e non ci sono conferme ufficiali sull’interesse concreto o sull’offerta.