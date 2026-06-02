Calciomercato Juventus il Liverpool blinda Alisson | quali sono le alternative?

Il Liverpool ha deciso di blindare il portiere Alisson, rifiutando eventuali offerte di trasferimento. La squadra inglese ha confermato il suo interesse a mantenere il giocatore, senza indicare piani di cessione. Nel frattempo, il calciomercato della Juventus si muove con attenzione, cercando alternative per il ruolo di portiere. Il tecnico ha richiesto calciatori con esperienza e personalità, ma non sono stati ancora ufficializzati nomi o trattative concrete.

La linea di mercato tracciata da Luciano Spalletti è chiara: il tecnico chiede giocatori esperti, calcisticamente maturi e di carattere. Vuole profili dotati di grande carisma e forte leadership, capaci di infondere calma e sicurezza ai propri compagni. L’innesto di tali identikit inizierà dalla porta: il primo obiettivo era Alisson Becker del Liverpool, ma gli inglesi non sono intenzionati a cederlo, nonostante l’accordo verbale fra il portiere e la dirigenza bianconera. Il brasiliano era la primissima opzione di Damien Comolli e soprattutto di Spalletti, che avrebbe gradito riaverlo dopo l’esperienza passata insieme alla Roma. Il futuro di... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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