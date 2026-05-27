La Juventus frena su Alisson e Robertson | il Liverpool blinda il portiere e il Tottenham scatta per il terzino
Il Liverpool ha confermato di aver bloccato il portiere Alisson e il terzino Robertson, impedendo alla Juventus di completarli. Il club inglese ha deciso di mantenere entrambi i giocatori, respingendo le offerte di trasferimento. Contestualmente, il Tottenham ha avviato trattative per il terzino, accelerando le operazioni di acquisto. La Juventus si trova così a dover riconsiderare le proprie strategie di mercato per questa posizione.
La Juventus vede complicarsi in modo significativo le trattative di calciomercato per assicurarsi le prestazioni sportive del portiere brasiliano Alisson Becker e del difensore scozzese Andy Robertson, individuati originariamente per iniettare leadership ed esperienza internazionale all’interno dell’organico. Come riportato in un approfondimento firmato da Benedetta Demichelis sul portale TuttoJuve.com, i piani della dirigenza piemontese si scontrano con le resistenze del Liverpool per l’estremo difensore e con il forte inserimento del Tottenham per il laterale sinistro. La società bianconera, decisa a innalzare il tasso di personalità della rosa in vista della prossima stagione agonistica, si trova ora costretta a riconsiderare i propri obiettivi a causa delle mutate condizioni operative sull’asse con l’ Inghilterra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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