La Juventus frena su Alisson e Robertson | il Liverpool blinda il portiere e il Tottenham scatta per il terzino

Notizia in breve

Il Liverpool ha confermato di aver bloccato il portiere Alisson e il terzino Robertson, impedendo alla Juventus di completarli. Il club inglese ha deciso di mantenere entrambi i giocatori, respingendo le offerte di trasferimento. Contestualmente, il Tottenham ha avviato trattative per il terzino, accelerando le operazioni di acquisto. La Juventus si trova così a dover riconsiderare le proprie strategie di mercato per questa posizione.