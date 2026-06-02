Calciomercato Inter | idea Dusan Vlahovic per l’attacco di Chivu

Un nome che si fa strada nelle ultime ore nel calciomercato dell'Inter è quello di Dusan Vlahovic. Il centravanti della Juventus, con contratto in scadenza il 30 giugno, potrebbe trasferirsi a parametro zero. La società nerazzurra sta valutando questa possibilità, senza ancora aver preso decisioni definitive. Vlahovic è attualmente sotto contratto con la squadra bianconera, ma il suo contratto non è stato rinnovato.

Il nome cominciato a circolare nelle ultime ore in orbita Inter è quello di Dusan Vlahovic. Il calciatore della Juventus ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, e Marotta starebbe studiando l’opportunità di prenderlo a parametro zero. Secondo La Stampa, il rinnovo di Vlahovic in bianconero appare più difficile in particolare dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. L’attaccante ha chiesto al suo club uno stipendio di 8 milioni di euro l’anno, e se non abbasserà le sue pretese la sua permanenza a Torino diventerà sempre più complessa. L’Inter vuole rinforzare ulteriormente la sua rosa andando a piazzare un grande colpo per diventare più competitiva nel panorama europeo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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