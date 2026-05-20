La Roma si prepara alla sfida decisiva di domenica, un match che potrebbe determinare il suo ingresso in Champions League. La qualificazione alla massima competizione europea garantirebbe notevoli ricavi e aumenterebbe la visibilità della squadra in vista della prossima finestra di mercato estivo. Intanto, si parla di un interesse per un attaccante che milita in un club di alta classifica, con alcune voci che suggeriscono anche un possibile approfondimento su un attaccante di rilevanti capacità realizzative.

La Roma si gioca il proprio futuro nella gara di domenica, con la conquista della Champions League che non solo porterebbe importanti introiti, ma che darebbe anche maggior visibilità in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. La società giallorossa starebbe cominciando a muoversi per capire quali siano i tasselli da aggiungere nello scacchiere di Gasperini, e tra questi ci sarebbe anche l’acquisto di un nuovo attaccante. Come riportato da Tuttoasroma10 sul proprio profilo Instagram, sembrerebbe che la Roma si sia informata su Dusan Vlahovic. Il serbo è al centro delle voci di mercato e, nelle prossime settimane, potrebbe diventare un’opportunità per i giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Gasperini vuole un attacco da Champions: idea Vlahovic?

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