Calciomercato Genoa blitz per Tonoli del Modena | fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate

Il Genoa ha messo gli occhi su Daniel Tonoli, difensore del Modena, durante le trattative di mercato. La società rossoblù ha già valutato il prezzo del cartellino del giocatore in vista delle operazioni estive. La squadra ligure sta seguendo da vicino la situazione legata al difensore, che potrebbe essere uno dei prossimi acquisti. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati annunciati dettagli ufficiali.

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