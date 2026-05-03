Calciomercato Milan | pronto il rinnovo per Bartesaghi con aumento di stipendio Respinte le sirene dalla Premier League cosa sta succedendo

Da calcionews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan sta per ufficializzare il rinnovo del contratto di Davide Bartesaghi, che riceverà un aumento di stipendio. Il giocatore ha rifiutato offerte provenienti dalla Premier League e continuerà a vestire la maglia rossonera. La firma dovrebbe arrivare a breve, consolidando così il rapporto tra il calciatore e il club. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le trattative sono in fase avanzata.

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