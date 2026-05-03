Calciomercato Milan | pronto il rinnovo per Bartesaghi con aumento di stipendio Respinte le sirene dalla Premier League cosa sta succedendo
Il Milan sta per ufficializzare il rinnovo del contratto di Davide Bartesaghi, che riceverà un aumento di stipendio. Il giocatore ha rifiutato offerte provenienti dalla Premier League e continuerà a vestire la maglia rossonera. La firma dovrebbe arrivare a breve, consolidando così il rapporto tra il calciatore e il club. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le trattative sono in fase avanzata.
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