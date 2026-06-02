Calciomercato e quote | come i trasferimenti estivi muovono le lavagne dei bookmaker

Durante il calciomercato estivo, i trasferimenti di calciatori influenzano le quote antepost dei bookmaker sulla Serie A. Le variazioni si verificano subito dopo le operazioni di mercato, modificando le probabilità di vittoria delle squadre. I cambiamenti più significativi si registrano in corrispondenza di acquisti e cessioni di giocatori chiave. Le quote vengono aggiornate in tempo reale per riflettere le nuove forze in campo, senza ulteriori analisi o commenti.

Ogni sessione di mercato ridisegna gli equilibri della Serie A. Ma c’è un effetto collaterale che pochi analizzano: l’impatto immediato sulle quote antepost dei bookmaker. Un acquisto da 40 milioni può spostare di mezzo punto la quota scudetto di un club nel giro di poche ore. Il caso Osimhen: lezione di mercato. Prendiamo un esempio concreto. Quando nel 2023 il Napoli blindò Victor Osimhen con il rinnovo, la quota scudetto dei partenopei scese da 7.50 a 5.00 su diversi operatori nel giro di 48 ore. Non era cambiato nulla sul campo — nessuna partita giocata, nessun punto conquistato — ma il mercato delle scommesse aveva già prezzato il segnale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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CALCIOMERCATO SERIE A: RUMORS E ACQUISTI CONFERMATI PT.2

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