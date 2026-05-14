Nella settimana che precede il derby, con le discussioni sul cambio di data deciso dalla prefettura, si fa strada l’indiscrezione riguardante Claudio Ranieri e la possibilità di un suo incarico con la Nazionale. Le quote dei bookmaker sono state aggiornate e mostrano un interesse crescente su questa eventualità. La situazione si inserisce in un momento di tensione tra le parti coinvolte, mentre si attende una decisione ufficiale che possa confermare o smentire questa ipotesi.

Nella settimana che porta al derby, con tutte le polemiche legate allo spostamento di data deciso dalla prefettura, Claudio Ranieri si avvicina alla Nazionale. È lo strano destino di “Sor Claudio”, che in questi giorni, se ricoprisse ancora il ruolo di senior advisor della Roma, starebbe pensando alla partita contro la Lazio, fondamentale anche per la Champions e accesa ulteriormente dalle polemiche sul calendario. E invece no, perché, dopo la separazione di fine aprile (“scelta unilaterale della società”, ha subito precisato), la Roma non è più affar suo, almeno lavorativamente parlando. Ora il suo pensiero è la Nazionale, con i betting analyst di Sisal e Planetwin365 che – come riporta Agipronews – lo vedono ct tra 3,50 e 4,00. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ranieri verso la Nazionale: le quote dei bookmaker

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