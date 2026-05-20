Matteo Moretto, esperto di mercato, ha commentato le voci riguardanti l’interesse dell’Atalanta per l’allenatore Sarri. Secondo le sue analisi, la squadra bergamasca avrebbe come obiettivo il tecnico toscano, ma bisogna fare attenzione alle possibili mosse del Napoli, che potrebbe puntare su Allegri. Le trattative tra club e allenatori sono al momento in fase di sviluppo, con alcune decisioni che potrebbero essere annunciate nelle prossime settimane.

"Sarri è in trattativa non solo con il Napoli ma anche con l'Atalanta ed è una pista calda perché l'Atalanta, come sapete, dopo il cambio di direzione sportiva dal punto di vista del direttore sportivo, Sarri è il primo nome. Sarri è il primo nome di Giuntoli, ci sono delle trattative abbastanza avanzate. Sarri è tra la possibilità di tornare a Napoli e Bergamo con l'Atalanta che però spinge molto molto forte rispetto al Napoli. Sembra forse addirittura quasi più convinta anche nella proposta economica." "Il Napoli, dal canto suo, insomma, non ha solo Sarri in lista, perché ci sono anche altri nomi, Allegri potrebbe essere uno, eh Fabio Grosso è un altro nome molto apprezzato, ci sono anche degli outsider". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto: “L’Atalanta di Giuntoli vuole Sarri, ma attenzione al Napoli per Allegri”

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