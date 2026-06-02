Calcio serie C partenza confortante per la campagna abbonamenti del Grifo | 108 le tessere rinnovate

Alle 10 del primo giorno di apertura, sono state rinnovate 108 tessere. La campagna abbonamenti del Perugia, intitolata “Gim’ ch’è bulo!”, è partita il 1° giugno. La vendita si svolge online e nei punti vendita autorizzati, con i primi rinnovi che arrivano subito dopo l’annuncio ufficiale. La richiesta si concentra soprattutto tra i tifosi locali, pronti a sostenere la squadra anche per la prossima stagione.

Quella del 1° giugno era la data fissata per l'avvio della campagna abbonamenti del Perugia, quest'anno denominata “Gim’ ch’è bulo!”. E si può dire che sia partita con il piede schiacciato sull'acceleratore.In 108 hanno risposto alla fase di prelazione, da effettuare on line (le biglietterie. 🔗 Leggi su Today.it

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