Calcio serie C terminata ufficialmente la stagione del Grifo La campagna abbonamenti partirà in anticipo
Il campionato di calcio di serie C si è ufficialmente concluso oggi, 15 maggio 2026, segnando la fine della stagione del Grifo. La campagna abbonamenti, inizialmente prevista più avanti, partirà prima del previsto. La decisione di terminare anticipatamente la stagione è stata comunicata nelle ultime ore, mettendo fine alle partite in programma. La squadra ha giocato la sua ultima gara stagionale, e le attività commerciali legate ai tifosi sono state aggiornate di conseguenza.
Sembrava si dovesse andare avanti fino a fine mese, ma invece la giornata di oggi, 15 maggio 2026, si è rivelata quella conclusiva della stagione.Al termine dell'allenamento di questa mattina è stato dunque decretato lo sciogliete le righe: tutti in vacanza per smaltire le tossine di un'annata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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