Calcio serie C terminata ufficialmente la stagione del Grifo La campagna abbonamenti partirà in anticipo

Il campionato di calcio di serie C si è ufficialmente concluso oggi, 15 maggio 2026, segnando la fine della stagione del Grifo. La campagna abbonamenti, inizialmente prevista più avanti, partirà prima del previsto. La decisione di terminare anticipatamente la stagione è stata comunicata nelle ultime ore, mettendo fine alle partite in programma. La squadra ha giocato la sua ultima gara stagionale, e le attività commerciali legate ai tifosi sono state aggiornate di conseguenza.

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