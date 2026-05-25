Mariotti | Sarà un’Eccellenza grandi firme
Il campionato di Eccellenza, che quest'anno compie 36 anni, si appresta a disputare la sua nuova stagione. La competizione, che ha attraversato diverse vicende negli ultimi sei anni, si prepara a ospitare squadre di alto livello e grandi firme. Le iscrizioni sono state completate e il calendario è stato definito, con l’obiettivo di mantenere lo standard di qualità e competizione. La stagione partirà nei prossimi mesi, senza ulteriori rinvii o modifiche.
Il campionato di Eccellenza quest’anno festeggia il 36° compleanno. Dopo le vicissitudini di sei anni fa legate al Covid (5 gare giocate e poi annullate e il mini torneo a due gironi da 6 squadre ciascuno) e la composizione, cinque stagioni fa, di un girone a 17, si è ritornati a 16 squadre, format confermato anche anno scorso e quasi sicuramente anche nel prossimo. Il primo campionato (’91-’92) è stato vinto dalla Maceratese, l’ultimo (’25-’26) dalla K Sport Montecchio Gallo. Nella prossima stagione dovranno scendere in campo almeno 2 under: uno nato dal primo gennaio 2007 in poi e uno dal primo gennaio 2008. Con una trentennale carriera alle spalle tra cui Fossombrone, Atletico Gallo e Fabriano Cerreto, l’ultimo capolavoro di mister Gastone Mariotti (classe 1961) è stato quello di aver trainato nel porto della salvezza il Chiesanuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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