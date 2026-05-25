Il campionato di Eccellenza, che quest'anno compie 36 anni, si appresta a disputare la sua nuova stagione. La competizione, che ha attraversato diverse vicende negli ultimi sei anni, si prepara a ospitare squadre di alto livello e grandi firme. Le iscrizioni sono state completate e il calendario è stato definito, con l’obiettivo di mantenere lo standard di qualità e competizione. La stagione partirà nei prossimi mesi, senza ulteriori rinvii o modifiche.

Il campionato di Eccellenza quest’anno festeggia il 36° compleanno. Dopo le vicissitudini di sei anni fa legate al Covid (5 gare giocate e poi annullate e il mini torneo a due gironi da 6 squadre ciascuno) e la composizione, cinque stagioni fa, di un girone a 17, si è ritornati a 16 squadre, format confermato anche anno scorso e quasi sicuramente anche nel prossimo. Il primo campionato (’91-’92) è stato vinto dalla Maceratese, l’ultimo (’25-’26) dalla K Sport Montecchio Gallo. Nella prossima stagione dovranno scendere in campo almeno 2 under: uno nato dal primo gennaio 2007 in poi e uno dal primo gennaio 2008. Con una trentennale carriera alle spalle tra cui Fossombrone, Atletico Gallo e Fabriano Cerreto, l’ultimo capolavoro di mister Gastone Mariotti (classe 1961) è stato quello di aver trainato nel porto della salvezza il Chiesanuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mariotti: "Sarà un’Eccellenza grandi firme"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Protagonisti del settore, designer e grandi firme riuniti in redazioneDomani nella sede del quotidiano situata in Corso Buenos Aires 54 si svolgerà la prima giornata della tappa milanese del tour \

È un Monza grandi firme: Palermo spazzato via, la serie A è più vicinaIl Monza ha battuto il Palermo con un risultato di 3-0, consolidando la sua posizione in classifica.

Argomenti più discussi: Mariotti: Sarà un’Eccellenza grandi firme; Da Cremona fino nel Salento per sensibilizzare sulla donazione organi, sabato 23 maggio tappa a Brindisi per il ciclista Giampietro Mariotti per la Campagna nazionale AIDO.

Mariotti: Sarà un’Eccellenza grandi firmeIl tecnico che ha salvato il Chiesanuova guarda alla prossima stagione: Arriva il Fano tra le big. Ma occhio anche all’Aurora Treia ... msn.com

La Rai incorona Michele Mariotti, il Maestro pesarese nuovo direttore della Sinfonica nazionale: è il primo italiano nella storiaPESARO All’apice di una carriera super meritata, Michele Mariotti è il nuovo direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Dopo Eliahu Inbal, Rafael Frühbeck de Burgos, Juraj ... corriereadriatico.it