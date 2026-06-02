La nazionale italiana di calcio femminile si prepara a disputare due partite per qualificarsi ai Mondiali. Elena Linari ha dichiarato che la squadra vuole dimostrare di essere grande. La squadra punta a ottenere risultati positivi per mantenere vive le speranze di accesso alla competizione internazionale. Le partite rappresentano un’occasione importante per la nazionale di mostrare il proprio livello e rafforzare la propria posizione nella qualificazione.

Due partite per continuare a inseguire il sogno Mondial e. La Nazionale italiana di calcio femminile si avvicina agli ultimi due appuntamenti del girone di qualificazione con la consapevolezza di non poter più sbagliare: prima la Serbia all’Arena Garibaldi di Pisa, poi la delicata trasferta di Göteborg contro la Svezia. Due sfide decisive per le azzurre di Andrea Soncin, chiamate a conquistare sei punti e a sperare in un passo falso della Danimarca per centrare il primo posto, unico piazzamento che garantisce l’accesso diretto alla Coppa del Mondo del 2027. A fotografare il momento della Nazionale è stata Elena Linari, una delle leader del gruppo, che ha invitato squadra e ambiente a mantenere alta la concentrazione senza lasciarsi condizionare dai precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, Elena Linari: “Vogliamo dimostrare di essere una grande squadra”

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