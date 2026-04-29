Atletico Union Roma calcio Ricca | Vogliamo ancora dimostrare di essere i più forti

L’Atletico Union Roma, squadra di Terza categoria, si avvicina ulteriormente alla promozione dopo un’altra vittoria. Ricca, uno dei rappresentanti del club, ha dichiarato che la squadra vuole continuare a dimostrare di essere la migliore. La squadra ha fatto un passo importante nel percorso verso la promozione, consolidando la propria posizione in classifica. La stagione prosegue con l’obiettivo di mantenere il ritmo e ottenere risultati positivi.