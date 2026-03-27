Dzeko sfida l’Italia | Arriveranno da favoriti ma vogliamo dimostrare il nostro valore Siamo una squadra molto giovane

Dzeko, dopo la vittoria contro il Galles, ha dichiarato che l’Italia arriverà da favorita nella prossima partita. Ha aggiunto che la squadra che rappresenta vuole mostrare il proprio valore e ha sottolineato la giovane età del gruppo. La sfida tra le due squadre si avvicina, e le dichiarazioni sono state rilasciate subito dopo l’incontro con il Galles.

Dzeko subito dopo la vittoria contro il Galles si è proiettato alla sfida contro l’Italia lanciando un messaggio molto chiaro agli azzurri. Le sue parole. La vittoria della Bosnia contro il Galles ha riacceso l’entusiasmo di un intero popolo, trascinato ancora una volta dal carisma del suo leader indiscusso. Al termine della sfida, l’attaccante Edin Dzeko ha analizzato con grande lucidità la prestazione della sua squadra, capace di superare i momenti di difficoltà per conquistare l’accesso alla fase finale. Le parole di Dzeko ai microfoni di klix.ba riflettono il sentimento di un gruppo che ha saputo soffrire prima di sprigionare tutto il proprio potenziale tecnico e caratteriale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dzeko sfida l’Italia: «Arriveranno da favoriti, ma vogliamo dimostrare il nostro valore. Siamo una squadra molto giovane» Articoli correlati McTominay: “Domani ci aspetta una grande atmosfera, vogliamo dimostrare il nostro valore”Scott McTominay è intervenuto in conferenza stampa per parlare del prossimo impegno degli azzurri contro il Chelsea al Maradona, match valido per... Bosnia, Dzeko lancia la sfida all’Italia: «Loro i grandi favoriti, ma daremo il massimo e vedremo alla fine»Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Retegui Milan, la chiave per... Altri aggiornamenti su Dzeko sfida l'Italia Arriveranno da... Argomenti discussi: Bosnia, Dzeko: L'Italia arriva alla partita da grande favorita. Bosnia-Italia, Dzeko lancia la sfida: Non esiste una favorita, la qualificazione è alla nostra portataLa Bosnia crede nella propria occasione e il suo leader lo ha ribadito con chiarezza. L’obiettivo è scrivere una pagina importante, trasformando una rimonta già significativa in una qualificazione sto ... gonfialarete.com Dal 40enne Dzeko al 18enne Alajbegovic, la Bosnia sfida l’Italia. Gattuso: Ora dobbiamo scalare l’EverestSarà la Bosnia l’ultimo ostacolo tra l’Italia e il Mondiale 2026. La squadra guidata da Sergej Barbarez ha eliminato il Galles a Cardiff dopo una lunga battaglia conclusa ai calci di rigore (5-3), gua ... ilfattoquotidiano.it