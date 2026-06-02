Il presidente di una squadra di calcio dilettanti ha negato le voci di un possibile disimpegno, affermando che l’allenatore rimane in carica. Ha anche spiegato che i dirigenti desiderano tornare in Prima Categoria, smentendo le indiscrezioni di un addio imminente. La squadra prosegue quindi il suo percorso senza cambiamenti nello staff tecnico, con l’obiettivo di raggiungere nuovamente la categoria superiore.

"Voci di disimpegno completamente infondate, il Consandolo va avanti e punta a tornare in fretta in Prima Categoria ". A ribadirlo è il presidente del sodalizio argentano Luigi Maggi, che mette a tacere le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su un possibile abbandono dell’attività agonistica. Dopo la retrocessione e il ritorno in Seconda, il Consandolo intende invece rilanciare il proprio progetto, sia sulla prima squadra che sul settore giovanile. Partendo da un punto fermo, ovvero l’allenatore: " Andrea Dirani rimane qua e non ha nessuna intenzione di sposare altri progetti – spiega Maggi –, si era parlato della Portuense, ma la nostra prima squadra sarà ancora affidata a lui, che già si sta muovendo sul mercato per allestire una rosa capace di giocarsi le prime posizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti, il presidente Maggi smentisce le ultime voci: "Mister Dirani resta con noi». "Consandolo vuole tornare in Prima»

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