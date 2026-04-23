L’attaccante del Calcio Napoli sta proseguendo il percorso di recupero dopo aver avuto un nuovo infortunio, che però è stato successivamente smentito. La sua situazione resta al centro di discussioni, in attesa di conoscere i tempi di rientro. Nel frattempo, si continua a parlare delle possibilità di partecipare ai Mondiali, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile.

Dopo le tensioni per il mancato rientro e un nuovo stop subito smentito, l’attaccante del Calcio Napoli continua la riabilitazione: obiettivo Mondiali. La scelta di non rientrare subito a Napoli aveva generato qualche frizione con Antonio Conte e con la dirigenza azzurra. Le incomprensioni, però, sono state ricomposte nei giorni scorsi, quando Romelu Lukaku è tornato in Italia per un confronto diretto utile a chiudere il caso. Il percorso di recupero dall’infortunio che lo ha tenuto fermo per tutta la stagione, complicato anche da una ricaduta, procede con cautela. Nelle ultime ore alcuni media belgi avevano parlato di un nuovo problema fisico, dopo che l’attaccante aveva interrotto un allenamento dopo pochi minuti.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, Lukaku tra recupero e voci: le ultime con vista sui Mondiali

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