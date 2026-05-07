Caso Lotto | l’assessore smentisce le voci e resta in Giunta

L’assessore ha confermato di non aver intenzione di lasciare l’incarico, smentendo le voci di dimissioni o sfiducia. La decisione è arrivata dopo che il Centro Autonomista ha espresso disagio nei confronti della composizione della coalizione, manifestando insofferenza. Le tensioni sono nate in seguito a divergenze politiche e a scelte di governo che hanno portato a confronti tra i membri del gruppo, senza tuttavia portare a cambiamenti nella composizione della Giunta.

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? Punti chiave Perché il Centro Autonomista ha manifestato insofferenza verso la coalizione?. Quali passaggi politici hanno creato tensioni all'interno del gruppo?. Come influirà il ricorso di Testolin sulla stabilità della Giunta?. Chi dovrà mediare tra le divergenze interne del governo regionale?.? In Breve Centro Autonomista conferma linea politica sul ricorso presentato da Testolin.. Insofferenza del gruppo autonomista per dinamiche politiche recenti in Valle d'Aosta.. Tensioni strutturali nella coalizione legate alla gestione del caso Testolin.. Obiettivo Giunta resta la continuità amministrativa per gli interessi dei valdostani.. L’assessore Lotto smentisce ufficialmente le indiscrezioni sulla sua uscita dalla Giunta regionale, respingendo con fermezza le voci che circolavano nelle ultime ore tra i corridoi del potere valdostano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Lotto: l’assessore smentisce le voci e resta in Giunta Notizie correlate Caso Delmastro, le “finte” dimissioni di Chiorino: lascia la vicepresidenza ma resta assessore regionale in PiemonteCome Andrea Delmastro anche lei era finita al centro del caso in quanto socia, insieme al sottosegretario, del ristorante romano gestito da Mauro... Primo consiglio con la giunta e scoppiano polemica "rosa" e "caso Toppetti" non più assessorePrimo consiglio con giunta composta e prima polemica politica in consiglio comunale. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: EAV / Linea 10: firma del contratto per la realizzazione del secondo lotto; Abbattuto il diaframma della Galleria Valtreara sulla linea ferroviaria Orte–Falconara; Trasporti, la Air Campania si aggiudica il lotto Sud Pontino nel Lazio; AIR Campania vince gara tpl nel Sud del Lazio. Melasecche, 'sulle politiche per la casa numeri a caso dall'assessore'Alla mia mozione sulle problematiche delle politiche per la casa l'assessore Fabio Barcaioli ha risposto in modo ben poco istituzionale, raccontando numeri a caso o facendo conti con un pallottoliere ... ansa.it Chilo dopo chilo. Lotto dopo lotto. Giorno dopo giorno. È così che nasce un adesivo Covicol. Non per caso. Non per approssimazione. Ma da un processo fatto di pesi precisi, temperature controllate, viscosità verificate. Ogni componente misurato. Ogni formul - facebook.com facebook