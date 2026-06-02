Insieme a Declan Rice, Calafiori si scatena completamente durante i festeggiamenti per la vittoria scudetto dell'Arsenal: prima canta "Someone Like You" di Adele poi balla "Mueve la colita". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calafiori è completamente scatenato: prima canta Adele poi balla "Mueve la colita"

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