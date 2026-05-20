L’Arsenal ha conquistato il titolo di campione d’Inghilterra dopo 22 anni, grazie al pareggio tra Bournemouth e Manchester City, che ha consegnato matematicamente lo scudetto ai Gunners. I giocatori sono scesi in campo per festeggiare, con alcuni, come Calafiori, che si sono mostrati molto esuberanti. La notizia del risultato ha dato il via ai festeggiamenti tra gli atleti, che hanno condiviso il momento di gioia sul campo, mentre i tifosi si sono radunati per celebrare la vittoria.

L’Arsenal è tornato campione d’Inghilterra dopo 22 anni e la festa è esplosa nel momento esatto in cui è arrivata la notizia del pareggio per 1-1 tra Bournemouth e Manchester City, risultato che ha consegnato matematicamente la Premier League ai Gunners. Nelle sale interne del centro sportivo, giocatori e staff hanno dato vita a una celebrazione travolgente, tra cori, abbracci e video diventati immediatamente virali. Un trionfo costruito negli anni da Arteta e culminato in una notte che resterà nella storia del club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arsenal campione d'Inghilterra: i giocatori festeggiano così, Calafiori è scatenato

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