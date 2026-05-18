Meteo Roma | sole e temperature in rialzo poi nubi e pioggia

Le previsioni meteo per Roma indicano un inizio di giornata con sole e temperature in aumento, ma nel corso del pomeriggio si prevede un peggioramento con l’arrivo di nubi e pioggia. Le zone interne del Centro Italia potrebbero essere interessate da temporali nel pomeriggio, mentre tra Campania e Molise sono previsti acquazzoni che potrebbero coinvolgere diverse aree. La giornata si presenta quindi con condizioni meteo in rapido cambiamento, con un passaggio da condizioni stabili a quelle più instabili.

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