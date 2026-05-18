Meteo Roma | sole e temperature in rialzo poi nubi e pioggia

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo per Roma indicano un inizio di giornata con sole e temperature in aumento, ma nel corso del pomeriggio si prevede un peggioramento con l’arrivo di nubi e pioggia. Le zone interne del Centro Italia potrebbero essere interessate da temporali nel pomeriggio, mentre tra Campania e Molise sono previsti acquazzoni che potrebbero coinvolgere diverse aree. La giornata si presenta quindi con condizioni meteo in rapido cambiamento, con un passaggio da condizioni stabili a quelle più instabili.

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? Domande chiave Cosa accadrà nel pomeriggio nelle zone interne del Centro Italia?. Dove colpiranno gli acquazzoni previsti tra Campania e Molise?. Come cambierà il meteo in Sardegna dopo la mattinata soleggiata?. Quando arriverà l'instabilità prevista per la serata nel Sud?.? In Breve Neve sopra i 2000 metri sulle Alpi e sugli Appennini durante la giornata.. Acquazzoni pomeridiani previsti nelle zone interne di Sardegna, Campania e Molise.. Nubi e possibili piogge interesseranno le aree montuose dopo la mattinata serena.. Temperature in aumento verso il Sud con instabilità serale nelle zone interne.. Il meteo a Roma per questo lunedì 18 maggio 2026 prevede condizioni di tempo asciutto durante la mattinata, con cieli che resteranno sereni o presenteranno solo qualche nuvola isolata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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