Cagliari fantabilancio 2025-26 | i migliori e i peggiori per fantamedia

Da gazzetta.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel campionato 2025-26, i dati sulla fantamedia mostrano tre giocatori che si sono distinti come i migliori e altri tre che hanno avuto le peggiori performance. I top sono risultati quelli che hanno accumulato più punti, mentre i flop sono stati i meno performanti in termini di valutazione. La classifica si basa sulle valutazioni di fine stagione, evidenziando le differenze tra i giocatori della squadra di Pisacane. I nomi specifici non sono stati resi noti.

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Dopo la promozione da allenatore della Primavera, con vittoria in Coppa Italia nella scorsa stagione, a tecnico della Prima squadra Fabio Pisacane ha raggiunto anche la salvezza in A da esordiente. Il Cagliari ha chiuso al quattordicesimo posto in classifica con 43 punti. Sebastiano Esposito e Marco Palestra sono stati, anche al Fantacampionato, i trascinatori di un gruppo che ha attraversato periodi ricchi di sconfitte sapendo sempre poi trovare una soluzione: da Gaetano regista a Folorunsho centravanti, sono stati tanti i giocatori positivi nella stagione sarda, assieme a qualche nota negativa. Nel dettaglio, considerando il parametro della fantamedia, ecco i migliori e peggiori tre giocatori di movimento del Cagliari al Fantacampionato Gazzetta 2025-26, con almeno 10 partite a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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