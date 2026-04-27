Una persona di 47 anni è stata arrestata a Napoli, nel quartiere di Scampia, dopo aver tentato di fuggire dai controlli della polizia e aver manomesso il braccialetto elettronico. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari, ma è stato scoperto mentre cercava di allontanarsi dalla propria abitazione. I controlli sono stati effettuati nella serata di sabato e hanno portato all’arresto immediato.

Controlli della Polizia di Stato a Scampia: 47enne tenta la fuga dopo aver manomesso il braccialetto elettronico, arrestato nella serata di sabato. Ancora un intervento della Polizia di Stato nel quartiere di Scampia, dove nella serata di sabato gli agenti hanno arrestato un 47enne napoletano per evasione, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli Il tentativo di fuga durante il controllo. L’episodio è avvenuto in via Pietro Germi, dove gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato di eludere il controllo, insospettendo immediatamente i poliziotti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Scampia, evade dai domiciliari e manomette il braccialetto: arrestato

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