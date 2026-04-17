Lissone scatta per due volte l’allarme del braccialetto elettronico | lei salva lui finisce in carcere

A Lissone, due allarmi sono scattati nel corso di poche ore a causa del braccialetto elettronico indossato da un uomo, che si trovava sotto restrizioni per motivi di sicurezza. Il dispositivo ha segnalato due volte l'avvicinamento dell'uomo alla donna, portando alla sua immediata individuazione e all'intervento delle forze dell'ordine. La donna è stata quindi salvata in tempo e l’uomo è stato portato in carcere.

Lissone (Monza e Brianza) – Salvata dal braccialetto elettronico a cui era costretto il suo ex violento e che si è immediatamente attivato, due volte, per segnalare che l'uomo si stava pericolosamente avvicinando alla donna. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio hanno tratto in arresto un 36enne originario di Desio, di fatto domiciliato a Milano, già noto alle Forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto responsabile della violazione delle misure cautelari dell’obbligo di dimora e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna. L’allarme è scattato intorno alle 20, quando la centrale operativa del Comando provinciale di Monza Brianza ha registrato due attivazioni del braccialetto elettronico applicato all’uomo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lissone, scatta per due volte l’allarme del braccialetto elettronico: lei salva, lui finisce in carcere Notizie correlate Scatta l'allarme del braccialetto elettronico, stalker arrestato a due passi dal lavoro della exLa tecnologia e la rapidità d'intervento hanno evitato che una storia di maltrattamenti potesse avere nuovi, pericolosi sviluppi. Fiuggi, due arresti in poche ore: un 63enne finisce in carcere, braccialetto elettronico per un giovane accusato di estorsioneGiro di vite dei Carabinieri della Stazione di Fiuggi che, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti giudiziari a carico...