Un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla moto da cross durante un salto in un circuito locale. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in un’area dedicata alle attività motoristiche. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha riportato traumi in tutto il corpo e si trova attualmente sotto cure mediche specialistiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Castellina Marittima (Pisa), 2 giugno 2026 – Un ragazzo di 15 anni è in gravi condizioni dopo un incidente sulla moto da cross avvenuto nel circuito del crossodromo del Malandrone, a Castellina Marittima. Il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra, riportando numerosi traumi in diverse zone del corpo. Il minorenne, residente nella provincia di Livorno, stava girando sul circuito in compagnia di un gruppo di amici. Soccorso immediatamente dal personale della struttura e dal personale del 118 è stato poi trasferito con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Pisa. Secondo una prima ricostruzione, il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade dalla moto da cross, grave un 15enne. L’incidente dopo un salto: “Traumi in tutto il corpo”

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