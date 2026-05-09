Incidente sulla moto da cross grave un ragazzo

Da romatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto a Civitavecchia mentre era in sella a una moto da cross. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'eliambulanza, che ha trasportato il ragazzo in ospedale. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo informazioni per chiarire l'esatta dinamica dell’accaduto. La zona è stata chiusa temporaneamente per i rilievi del caso.

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Incidente a Civitavecchia, un ragazzo in sella ad una moto da cross è rimasto gravemente ferito e portato in ospedale con l'eliambulanza.Alle ore 16.30 di sabato pomeriggio i vigili del fuoco della caserma Bonifazi sono stati allertati dalla sala operativa per soccorso a persona a causa di.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Incidente al crossodromo, grave 20enne

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