Cade dalla moto da cross e sbatte la schiena paura per un 20enne

Un giovane di 20 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla moto da cross e aver sbattuto la schiena. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, mentre il ragazzo stava praticando sport all’aperto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno stabilizzato le condizioni del giovane prima di trasferirlo in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Doveva essere un pomeriggio all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Ha rischiato di trasformarsi in un incubo per L.P, 19enne di Chions (Pordenone) che oggi pomeriggio, 15 marzo, poco prima delle 17, è rimasto vittima di un incidente mentre stava percorrendo in sella alla sua moto da cross una zona di aperta campagna non distante dal fiume Livenza nei pressi di via Prati Postumia, in località Mure a Meduna di Livenza. Il giovane, forse per una disattenzione, ha perso il controllo del mezzo dopo aver superato un dosso ed è caduto rovinosamente a terra, sbattendo violentemente la schiena. Gli amici che si trovavano con il 20enne sono subito intervenuti in suo soccorso e hanno lanciato l'allarme al 118. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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