Cade da cavallo in Slovenia | frattura al bacino per una ragazza italiana

Una ragazza italiana è rimasta ferita dopo essere caduta da cavallo a Slavina, nel comune di Postumia, intorno alle 12.30 di ieri, 1° giugno. La giovane ha riportato una frattura al bacino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che l’hanno trasportata in ospedale. Non si conoscono altre condizioni o dettagli sulle eventuali cause della caduta.

Verso le 12.30 di ieri, 1° giugno, una ragazza italiana è rimasta ferita dopo essere caduta da cavallo a Slavina, nel comune di Postumia. La giovane, di 18 anni, ha perso l'equilibrio mentre montava ed è finita a terra, trascinando però con sé il cavallo, che le è caduto addosso. Ha riportato una. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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