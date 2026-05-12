Cade da cavallo e picchia la testa | ragazza di 18 anni portata in ospedale con un trauma cranico

Da milanotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di martedì 12 maggio, una ragazza di 18 anni è caduta da cavallo nella zona degli ippodromi di San Siro a Milano. La giovane ha colpito la testa e ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che l'hanno trasportata in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

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Paura, nel pomeriggio di martedì 12 maggio, per una caduta da cavallo a Milano, nella zona degli ippodromi di San Siro.La caduta da cavalloUna ragazza di 18 anni si stava allenando nel campo di via Achille: intorno alle sei e venti è caduta dal cavallo mentre era impegnata in un percorso a.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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