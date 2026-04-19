Torrentista bergamasca sbatte contro una roccia | grave frattura del bacino

Una donna di 45 anni, residente a Calcio in provincia di Bergamo, è rimasta gravemente ferita durante un'escursione nel Bellunese. Secondo quanto riferito, mentre attraversava un tratto di torrente, ha sbattuto contro una roccia e si è procurata una frattura del bacino. L'incidente è avvenuto questa mattina e sul posto sono intervenuti i soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Calcio (Bergamo), 19 aprile 2026 - Grave incidente questa mattina, domenica 19 aprile, per una torrentista di 45 anni di Calcio (Bergamo) impegnata in un’escursione nel Bellunese. Dettagli dell'incidente. La donna è fratturata il bacino dopo aver impattato contro una roccia, mentre scendeva la gola con una comitiva accompagnata da due guide, alla penultima cascata del Vajo dell'Orsa, a Brentino in provincia di Belluno. Operazioni di soccorso. La quarantacinquenne è stata soccorsa stamane dall' elicottero del Suem 118 di Verona e da sette uomini del Soccorso alpino: la torrentista, che manifestava anche sintomi di ipotermia, è stata imbarellata e per farle superare l'ultima cascata i soccorritori hanno attrezzato una teleferica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torrentista bergamasca sbatte contro una roccia: grave frattura del bacino Notizie correlate Grave incidente per Dusan Lajovic in Davis: sbatte contro una parete di vetro e finisce in ospedaleUn grave incidente ha colpito Dusan Lajovic durante le qualificazioni di Coppa Davis a Santiago del Cile, costringendolo al ricovero ospedaliero. Colpito da un tronco tra la schiena e il bacino: è graveBrutto infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio, a Fleres, in Alto Adige. Contenuti di approfondimento Torrentista bergamasca sbatte contro una roccia: grave frattura del bacinoL’incidente nel Bellunese, la donna di Calcio è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Verona dopo un impegnativo salvataggio e recupero ... ilgiorno.it Sbatte contro una roccia mentre scende dalla cascata, torrentista infortunata (e infreddolita) portata in salvo dal soccorso alpinoBRENTINO BELLUNO. Momenti di apprensione per una comitiva che, accompagnata da due guide, stava facendo torrentismo nel Vajo dell'Orsa, in località Brentino Belluno. L'episodio è avvenuto oggi, domeni ... ildolomiti.it