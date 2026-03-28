Arezzo-Ascoli | ordinanza del sindaco per l’aumento della capienza dello stadio comunale

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che permette di aumentare temporaneamente la capienza dello stadio comunale per la partita tra le due squadre. La decisione riguarda l’autorizzazione a ospitare più tifosi rispetto ai limiti abituali, con l’obiettivo di gestire al meglio l’afflusso di pubblico previsto in occasione dell’incontro. La misura entrerà in vigore nelle date delle prossime partite.

Arezzo, 28 marzo 2026 – . Il Sindaco Alessandro Ghinelli ha disposto l’aumento della capienza dello stadio Città di Arezzo in occasione della partita di Lega Pro tra SS Arezzo e Ascoli FC, in programma lunedì 30 marzo 2026 alle ore 20:30. L’ordinanza autorizza l’incremento di 550 posti nel settore Curva Sud locali, portando la capienza del settore a 4.000 spettatori. Il provvedimento è stato adottato per rispondere all’elevata richiesta di partecipazione e per garantire condizioni di ordine e sicurezza pubblica. L’aumento di capienza è subordinato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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