C' è un cadavere in spiaggia a Mezzavalle l' allarme fa scattare i soccorsi | recuperato il corpo di un uomo Giallo sull' identità

Un corpo in stato di decomposizione è stato trovato sulla spiaggia di Mezzavalle, provocando l'intervento dei soccorsi. Il cadavere è stato recuperato dal mare e trasportato sulla riva, dove è stato lasciato in attesa di ulteriori accertamenti. La polizia sta indagando sull’identità dell’uomo e su eventuali circostanze legate al decesso. La zona è stata delimitata dalle forze dell’ordine.

ANCONA - Il mare ha restituito il corpo di un uomo, in stato di avanzata decomposizione. L'ha trasportato fino alla spiaggia di Mezzavalle e poi l'ha adagiato sull'arenile in attesa che qualcuno si accorgesse di lui. E' successo oggi pomeriggio verso le 16, quando una persona che stava passeggiando nel tratto di spiaggia ha dato l'allarme, facendo scattare l’intervento dei soccorsi per il recupero. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Ancona, supportata da un elicottero proveniente da Pescara. La salma è stata recuperata e trasferita fino al parcheggio di Portonovo, dove è stata affidata al personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - «C'è un cadavere in spiaggia a Mezzavalle», l'allarme fa scattare i soccorsi: recuperato il corpo di un uomo. Giallo sull'identità Articoli correlati Leggi anche: Dall'Adda riemerge un cadavere: recuperato il corpo senza vita di un uomo