Byd avanza nelle batterie a stato solido | si parte dal 2027 produzione di massa nel 2030

Notizia in breve

BYD ha depositato un brevetto per una membrana elettrolitica solida composita destinata alle batterie a stato solido. La produzione di massa è prevista a partire dal 2030, con una fase di avvio già nel 2027. La tecnologia mira a migliorare la sicurezza e le prestazioni delle batterie, riducendo i rischi di incendi e aumentando la capacità di accumulo energetico. La società ha annunciato di aver sviluppato un metodo di produzione più efficiente rispetto alle tecnologie attuali.