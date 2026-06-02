Byd avanza nelle batterie a stato solido | si parte dal 2027 produzione di massa nel 2030
BYD ha depositato un brevetto per una membrana elettrolitica solida composita destinata alle batterie a stato solido. La produzione di massa è prevista a partire dal 2030, con una fase di avvio già nel 2027. La tecnologia mira a migliorare la sicurezza e le prestazioni delle batterie, riducendo i rischi di incendi e aumentando la capacità di accumulo energetico. La società ha annunciato di aver sviluppato un metodo di produzione più efficiente rispetto alle tecnologie attuali.
Byd ha recentemente depositato in Cina un nuovo brevetto per le batterie a stato solido destinate alle auto elettriche, una mossa che consentirà all'azienda di sviluppare accumulatori con prestazioni nettamente superiori. Sebbene manchino ancora alcuni anni prima che le batterie a stato solido raggiungano la produzione di massa, il loro arrivo è destinato a stravolgere l'attuale mercato dei veicoli elettrici, offrendo densità energetiche di gran lunga maggiori rispetto alle attuali tecnologie basate su elettroliti liquidi. Il brevetto depositato da Byd presso la National intellectual property administration cinese riguarda una membrana elettrolitica solida composita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Le batterie allo stato solido: il futuro dell'auto elettrica a 1000 km di autonomia
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