Quattro contro uno davanti a un locale della movida | individuati gli autori scattano i daspo urbani

Durante la Notte Bianca del Carnevale di Manfredonia, si è verificata una violenta aggressione davanti a un locale della movida. In seguito all'episodio, le autorità hanno identificato quattro persone coinvolte e hanno emesso nei loro confronti dei Daspo urbani, provvedimenti che vietano l’accesso a determinati luoghi pubblici. La vicenda ha portato a un rafforzamento delle misure di sicurezza nelle aree interessate dall’evento.

Violenta aggressione durante la ‘Notte Bianca’ del Carnevale di Manfredonia, scattano quattro Daspo urbani nei confronti dei responsabili di violenze e disordini. I provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (cosiddetti Dacur o ‘Daspo Urbani’), sono stati emessi dal questore di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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