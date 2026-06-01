Tour abusivi sul lungolago scattano i Dacur | quattro buttadentro allontanati dal centro di Como

Notizia in breve

La polizia ha allontanato quattro persone coinvolte in tour abusivi e servizi di taxi boat non autorizzati sul lungolago di Como. L’intervento ha riguardato le aree più frequentate del centro cittadino, dove sono stati sequestrati attrezzi e materiali utilizzati per promuovere attività non regolamentate. Le autorità stanno intensificando i controlli per contrastare questa attività illegale e garantire la sicurezza dei visitatori e dei residenti.