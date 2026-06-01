Tour abusivi sul lungolago scattano i Dacur | quattro buttadentro allontanati dal centro di Como
La polizia ha allontanato quattro persone coinvolte in tour abusivi e servizi di taxi boat non autorizzati sul lungolago di Como. L’intervento ha riguardato le aree più frequentate del centro cittadino, dove sono stati sequestrati attrezzi e materiali utilizzati per promuovere attività non regolamentate. Le autorità stanno intensificando i controlli per contrastare questa attività illegale e garantire la sicurezza dei visitatori e dei residenti.
Nuovo giro di vite contro i cosiddetti "buttadentro" che promuovono tour turistici e servizi di taxi boat nelle zone più frequentate del centro di Como. L'attività, svolta nell'ambito dei controlli per la tutela del decoro urbano e del rispetto del regolamento di polizia urbana, ha portato. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie e thread social correlati
Como, due “buttadentro” multati sul lungolago: per loro anche un "Daspo urbano" di 48 oreNella serata di domenica 29 marzo 2026, la polizia locale di Como ha multato e allontanato due persone che si trovavano sul lungolago vicino al molo...
Stretta sui “buttadentro” sul lungolago: 16 multe in un weekendDurante il fine settimana del 25 e 26 aprile, a Como sono stati effettuati controlli sul lungolago contro i cosiddetti “buttadentro”.
Tour abusivi in kayak sulle coste di Posillipo anche nelle zone a rischio frana, l’allarme del Parco della GaiolaAllarme lanciato dall'Area Marina Protetta Parco Sommerso della Gaiola sui tour in kayak anche nelle zona a rischio frana ... fanpage.it
Tour abusivi, golf car sequestrato dalla Polizia MunicipaleFirenze, 29 novembre 2025 - Effettuava tour turistici senza aver richiesto il nulla osta, con un mezzo non omologato e vietato dal nuovo regolamento varato dall’amministrazione comunale. Si tratta del ... lanazione.it