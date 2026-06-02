Buon compleanno Nico Valerio Walter Nudo Giorgio Cagnotto…
Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità pubbliche, tra cui Nico Valerio, Walter Nudo e Giorgio Cagnotto. Tra gli altri festeggiati ci sono Giulia Rubini, Carmine Lamanda, Crescenzio Sepe e Bruno Longhi. Nessuna informazione aggiuntiva riguardo alle loro attività o carriere viene fornita in questa occasione.
Buon compleanno Nico Valerio, Giulia Rubini, Carmine Lamanda, Crescenzio Sepe, Bruno Longhi, Giorgio Cagnotto, Riccardo de Magistris, Franca Biondelli, Silvio Viale, Luca Danese, Claudio Pagliara, Walter Nudo, Alessandra Facchinetti, Carlo Virzì, Chiara Scuvera, Mariano Bogliacino, Marco Iannitello, Andrea Samà, Giulia Michelini, Giuseppe Figliomeni, Jacopo Massari. Oggi 2 giugno festeggiano il compleanno: Antonio Ceriani, aviatore; Giulia Rubini, attrice; Alberto Biasi, pittore; Alberto Manchinu, politico; Alfredo Stussi, filologo; Carmine Lamanda, banchiere, dirigente d’azienda; Mario Piantelli, storico religioni, indologo; Crescenzio Sepe, cardinale, arcivescovo; Carmine Santo Patarino, politico; Leonardo Boriani, giornalista; Angelo Liberati, pittore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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