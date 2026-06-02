Buon compleanno Nico Valerio Walter Nudo Giorgio Cagnotto…

Notizia in breve

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità pubbliche, tra cui Nico Valerio, Walter Nudo e Giorgio Cagnotto. Tra gli altri festeggiati ci sono Giulia Rubini, Carmine Lamanda, Crescenzio Sepe e Bruno Longhi. Nessuna informazione aggiuntiva riguardo alle loro attività o carriere viene fornita in questa occasione.