Buon compleanno Emiliano Frangi Emanuele Porrà Elena Livia Pennacchioni Giorgio Mulè

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse persone, tra cui alcuni artisti, professionisti e cittadini comuni. Tra loro ci sono attori noti e figure pubbliche, così come altri che si sono distinti in vari settori. Le celebrazioni coinvolgono anche persone che condividono questa ricorrenza con personaggi di fama internazionale. In totale, sono state menzionate più di cinque persone, con auguri che si sono diffusi sui social e nelle conversazioni quotidiane.

Oggi 25 aprile compiono gli anni: Emiliano Frangi, imprenditore, dirigente d’azienda; Emanuele Porrà, ricercatore; Luca Bedini, imprenditore; Elena Livia Pennacchioni, ambientalista, pubblicista; Barbara Herrera (B. Mari), attrice; Pier Ludovico Pavoni, direttore della fotografia, regista, produttore; Francesco Anselmo, pianista, arrangiatore, direttore d’orchestra; Giovanni Fago, regista; Domenico Cacopardo, magistrato, scrittore, conduttore radio; Giordano de Angelis, poeta; Cesare Gerolimetto, fotografo; Al Pacino, attore, regista, produttore; Gianfranco Dettori, fantino; Emiliana Santoli, politica; Gianfranco Bertoletti, ex calciatore; Bruno Cicchetti, poeta, drammaturgo, filologo; Marco Danè, autore tv; Renzo Fratini, arcivescovo; Settimo Gottardo, politico.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Emiliano Frangi, Emanuele Porrà, Elena Livia Pennacchioni, Giorgio Mulè Notizie correlate Buon compleanno Stefano Porrà, Augusto Maccioni, Emily Blunt…Buon compleanno Stefano Porrà, Augusto Maccioni, Paul Morrissey, Mirco Bergamasco, Emily Blunt, Ennio Rega, Laura Olivari, Elisabetta Pozzi, Maria... Buon compleanno Pino Frangi, Sergio Palmieri, Attilio Fontana…Buon compleanno Pino Frangi, Sergio Palmieri, Attilio Fontana, Neil Kinnock, Paolo Vigevano, Massimo Bonetti, Lady Gaga, Paola Tedesco, Imma...