Walter Nudo a Fiorenzuola con lo spettacolo Nudo ma si fa per dire

Il 9 maggio alle ore 21, il Teatro Verdi di Fiorenzuola ospita lo spettacolo intitolato “Nudo... ma si fa per dire” con protagonista Walter Nudo. L’evento è programmato per una sera e si svolge all’interno di uno spazio teatrale della città. La rappresentazione si terrà in una sala con posti disponibili per il pubblico interessato a partecipare.

Il 9 maggio alle ore 21 il Teatro Verdi di Fiorenzuola ospita “Nudo. ma si fa per dire”, lo spettacolo di Walter Nudo.Per la prima volta a teatro con un suo One Man Show, Nudo porta in scena un racconto che attraversa carriera e vita personale, tra esperienze internazionali, momenti difficili e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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