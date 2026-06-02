Una polemica è scoppiata intorno alla serie animata Netflix Due Spicci, dopo la pubblicazione di testimonianze anonime sulla pagina Instagram Un. Le testimonianze hanno accusato presunti comportamenti scorretti legati alla produzione. Zerocalcare, creatore della serie, ha risposto alle accuse sui social, negando le accuse e sostenendo di essere stato ritratto come uno sfruttatore. Le testimonianze sono state successivamente rimosse.

Recentemente è scoppiata una forte polemica attorno alla serie animata Netflix Due Spicci, in seguito a testimonianze anonime, ora non più disponibili, pubblicate originariamente dalla pagina Instagram Un.i.ta – Unione Italiana Animatori – che denunciavano compensi irrisori per i lavoratori del comparto tecnico, con ritmi di lavoro definiti “disumani”. Zerocalcare ha deciso di rispondere a queste accuse con un video dettagliato sui propri social, chiarendo innanzitutto che, in qualità di autore, il suo ruolo è puramente creativo e non gestionale o amministrativo. Michele Rech ha precisato infatti di occuparsi unicamente della scrittura, del... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Bufera su Due Spicci, Zerocalcare replica alle polemiche: “Io dipinto come uno sfruttatore”

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