Buche nell' asfalto in via Repubblica Napoletana l' appello al Comune | Pericolo per i cittadini serve manutenzione

Da mesi si segnalano buche nell'asfalto di via Repubblica Napoletana, considerate un rischio per pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti. Un appello al Comune invita a intervenire con lavori di manutenzione per risolvere le voragini presenti sulla strada. La situazione resta invariata, con le voragini che continuano a rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica.

“Da molti mesi in via Repubblica Napoletana persistono vere e proprie voragini che costituiscono pericolo per la pubblica salute, e alle quali vanno incontro ignari cittadini (ciclisti, pedoni, motociclisti, automobilisti)”. Lo denuncia, in una lettera inviata al sindaco Leccese, il segretario. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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