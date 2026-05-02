Via Partanna Mondello è piena di buche Mancuso | Serve subito una manutenzione straordinaria della strada

Via Partanna Mondello, strada di collegamento tra Mondello e Sferracavallo, presenta numerose buche e segni di deterioramento. La situazione richiede interventi di manutenzione straordinaria per ripristinare le condizioni di sicurezza e transitabilità. La strada è molto frequentata e il suo stato attuale rende difficile il passaggio di veicoli e pedoni. La richiesta di intervento immediato deriva dall’evidente peggioramento delle condizioni della carreggiata.

"Via Partanna Mondello, asse strategico di collegamento tra Mondello e Sferracavallo, versa oggi in condizioni gravemente compromesse. Una situazione non più tollerabile per una delle arterie più trafficate e simboliche del litorale palermitano, quotidianamente percorsa da residenti e da migliaia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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