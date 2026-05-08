Sanarica-Poggiardo tra asfalto dissestato e buche | appello per la messa in sicurezza

Le strade di alcune zone del Salento, tra cui Sanarica e Poggiardo, presentano numerose buche e tratti dissestati. La condizione della viabilità ha sollevato preoccupazioni tra automobilisti e residenti, che segnalano frequentemente le criticità. Le arterie interessate si trovano sia fuori che dentro le aree urbane, dove i danni alla carreggiata sono evidenti e persistenti da diverso tempo. La situazione richiede interventi concreti per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

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