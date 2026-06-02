buccinasco a scuola di difesa personale

A Buccinasco, quest’anno il corso di difesa personale rivolto alle studentesse delle terze medie ha registrato un alto numero di partecipanti. La iniziativa si svolge all’interno dell’istituto scolastico e prevede sessioni pratiche di autodifesa. La partecipazione è stata superiore rispetto alle edizioni precedenti. La scuola organizza il corso ogni anno con l’obiettivo di fornire strumenti di sicurezza alle giovani.

Anche quest’anno, il corso di difesa personale rivolto alle alunne delle classi terze medie ha riscosso grande partecipazione. Curato dalla polizia locale di Buccinasco e inserito nei progetti del Piano di diritto allo studio, il corso ogni anno è richiestissimo dalle giovani studentesse che vogliono "imparare le tecniche di difesa personale in caso di bisogno, per essere pronte e avere fiducia in noi stesse", hanno affermato le partecipanti. Gli operatori della polizia locale hanno coinvolto una trentina di ragazze, insegnando tecniche di difesa personale ma "soprattutto hanno aperto un canale comunicativo con le giovani che, in un’età... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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