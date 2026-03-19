Valditara | L’autorevolezza dei docenti e la difesa del personale scolastico sono alla base del patto educativo tra scuola e famiglie

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha partecipato al XIII Congresso nazionale di Snals-Confsal, dove ha sottolineato che l’autorevolezza dei docenti e la tutela del personale scolastico sono elementi fondamentali nel rapporto tra scuola e famiglie. Durante l’intervento, ha evidenziato l’importanza di mantenere un clima di rispetto e di rafforzare il ruolo degli insegnanti all’interno del sistema educativo.