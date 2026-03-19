Valditara | L’autorevolezza dei docenti e la difesa del personale scolastico sono alla base del patto educativo tra scuola e famiglie
Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha partecipato al XIII Congresso nazionale di Snals-Confsal, dove ha sottolineato che l’autorevolezza dei docenti e la tutela del personale scolastico sono elementi fondamentali nel rapporto tra scuola e famiglie. Durante l’intervento, ha evidenziato l’importanza di mantenere un clima di rispetto e di rafforzare il ruolo degli insegnanti all’interno del sistema educativo.
Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto al XIII Congresso nazionale di Snals-Confsal, ha posto al centro del suo intervento anche il tema del rispetto e dell’autorevolezza del personale scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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