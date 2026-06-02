Il giornalista Marco Bucciantini ha commentato la situazione del Milan, sottolineando che l’allenatore Glasner sarebbe adatto per il calcio italiano. Tuttavia, ha aggiunto che la squadra ha bisogno di sviluppare un’identità più definita. Bucciantini ha parlato anche delle recenti scelte di mercato e delle difficoltà nel trovare un equilibrio tra le varie componenti del team. Ha concluso evidenziando l’importanza di lavorare sulla riconoscibilità della squadra per migliorare le prestazioni.

Settimana decisiva (qui tutte le notizie) per il suo futuro del Milan: oggi l'incontro con Oliver Glasner, fresco vincitore della Conference League con il Crystal Palace. L'allenatore al momento è uno dei primi candidati per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina del Diavolo, con Rangnick che potrebbe subentrare nel ruolo di direttore tecnico del progetto rossonero. L'allenatore si è preparato con un'analisi sulla rosa rossonera e su quello che potrebbe servire sul mercato Pronta una vera e propria relazione sul Milan da parte del tecnico austriaco, consapevole che ci sarà da fare una revisione profonda della rosa del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Bucciantini: “Glasner è perfetto per l’Italia, ma al Milan serve identità”

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