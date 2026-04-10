Il Milan sta valutando l'acquisto di Alajbegovic e sta considerando un cambio nel proprio schema di gioco. La squadra mira a integrare il nuovo giocatore in modo efficace, ma questa operazione richiede adattamenti nelle strategie tattiche attuali. La discussione riguarda principalmente le modifiche necessarie per valorizzare le caratteristiche del centrocampista e migliorare le prestazioni complessive della rosa. La trattativa e le modifiche tecniche sono ancora in corso.

Nelle ultime ore si è parlato tanto del calciomercato del Milan. Dal forte interesse rossonero per Robert Lewandowski alle novità legate a Leon Goretzka, ma non solo. Il club di Via Aldo Rossi è sempre attento ai giovani talenti e nei radar della dirigenza è finito uno dei protagonisti della Bosnia mattatrice dell'Italia di Gattuso. Parliamo di Kerim Alajbegovic, ala sinistra di 18 anni in forza al Salisburgo che nella finale playoff per andare ai Mondiali contro gli Azzurri ha impressionato per intraprendenza e personalità. Come riportato in mattinata da 'Il Corriere dello Sport', il Milan starebbe provando ad anticipare i tempi per assicurarsi il giovane talento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan insiste per Alajbegovic ma serve cambiare identità tattica: ecco come giocherebbero i rossoneri con lui

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