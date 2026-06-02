Bruzzese | il prezzo di sangue per lasciare la ‘ndrangheta
Un collaboratore di giustizia ha raccontato come ha ferito un boss della 'ndrangheta e le motivazioni che lo hanno portato a collaborare con le autorità. Secondo quanto riferito, il collaboratore ha spiegato i metodi usati per colpire il leader criminale e ha descritto le pressioni e i rischi legati alla scelta di uscire dall’organizzazione. La testimonianza offre dettagli sui rapporti di potere e le dinamiche interne della criminalità organizzata.
? Punti chiave Come ha fatto Bruzzese a ferire il boss Teodoro Crea?. Cosa ha spinto un figlio di boss a collaborare con lo Stato?. Perché la vendetta della 'ndrangheta ha raggiunto Marcello Bruzzese a Pesaro?. Quali segreti mafiosi ha rivelato Bruzzese durante le sue testimonianze?.? In Breve Attacco a Teodoro Crea il 23 ottobre 2003 durante la latitanza. Figlio di Domenico Bruzzese cresciuto nella logistica criminale della Piana di Tauro. Omicidio di Marcello Bruzzese avvenuto a Pesaro il 25 dicembre 2018. Riconstruzione di assetti mafiosi nella zona di Rizziconi tramite testimonianza. Il prezzo di una rottura con la Piana di Tauro: la storia di Girolamo Biagio Bruzzese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
DOMENICO OPPEDISANO - Il Capo Crimine della Ndrangheta
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