Bruzzese | il prezzo di sangue per lasciare la ‘ndrangheta

Notizia in breve

Un collaboratore di giustizia ha raccontato come ha ferito un boss della 'ndrangheta e le motivazioni che lo hanno portato a collaborare con le autorità. Secondo quanto riferito, il collaboratore ha spiegato i metodi usati per colpire il leader criminale e ha descritto le pressioni e i rischi legati alla scelta di uscire dall’organizzazione. La testimonianza offre dettagli sui rapporti di potere e le dinamiche interne della criminalità organizzata.